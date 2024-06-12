2024 Sivas Cumhuriyet Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102610034

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sivas Cumhuriyet Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102610034

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas  ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 102610034 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 55+2+0+0+14 kişidir. 2023 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 71 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 406,94890

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 71

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 102.208

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102610034   

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 406,94890

Başarı Sıralaması: 102.208

Kontenjan 2023 – 2024 : 55+2+0+0+14

Yerleşen 2023 – 2024: 71

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 408,58532

Başarı Sıralaması:  96.71

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 352,11070

Başarı Sıralaması :  89.51

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 412,80637

Başarı Sıralaması:  87.4

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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