2024 Şırnak Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109310016

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Şırnak Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şırnak ilinde bulunan Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 109310016 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Şırnak Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şırnak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 135+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 143 kişi yerleşmiştir.

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Şırnak Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 243,79149

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 143

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 882.566

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109310016

ÜNİVERSİTE: Şırnak Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Şırnak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 243,79149

Başarı Sıralaması: 882.566

Kontenjan 2023 – 2024 : 135+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 143

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,73976

Başarı Sıralaması: 711.46

Kontenjan 2022: 135+4

Yerleşen 2022: 139

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 135+4

Yerleşen 2021 : 134

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,64612

Başarı Sıralaması: 333

Kontenjan 2020 : 140+4

Yerleşen 2020 : 144

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Şırnak Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.