2024 Şırnak Üniversitesi Bahçe BitkileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109310079

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Şırnak Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şırnak ilinde bulunan Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Şırnak Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü tercih kod numarası 109310079 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Şırnak Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Şırnak Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Şırnak Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şırnak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Bitkileri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bahçe Bitkileri Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Şırnak Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Taban Puanı: 228,88918

Şırnak Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Şırnak Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 824.121

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109310079

ÜNİVERSİTE: Şırnak Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Şırnak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,88918

Başarı Sıralaması: 824.121

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,69964

Başarı Sıralaması: 727.206

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 20+1

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 18

Şırnak Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Şırnak Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.