2024 Sinop Üniversitesi Su Ürünleri MühendisliğiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109110081

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 109110081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü , Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Su Ürünleri Mühendisliği Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 245,51971
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 650.015
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109110081
ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi
FAKÜLTE: Su Ürünleri Fakültesi
ŞEHİR: Sinop
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 245,51971
Başarı Sıralaması: 650.015
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 233,58378
Başarı Sıralaması: 656.084
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: 21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 20+1
Yerleşen 2021 : ---
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 216,89150
Başarı Sıralaması: 641
Kontenjan 2020 : 20+1
Yerleşen 2020 : 21
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.