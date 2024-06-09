2024 Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109110284

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sinop Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 109110284 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 237,29760

Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 1.046.104

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109110284

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 237,29760

Başarı Sıralaması: 1.046.104

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,25642

Başarı Sıralaması: 976.309

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,75943

Başarı Sıralaması: 784

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.