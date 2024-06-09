2024 Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109110284

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sinop Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 109110284 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 237,29760
Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62
Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 1.046.104
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109110284
ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Sinop
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 237,29760
Başarı Sıralaması: 1.046.104
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 62
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,25642
Başarı Sıralaması: 976.309
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 6
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,75943
Başarı Sıralaması: 784
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sinop Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.