2024 Sinop Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109190051

Sinop Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sinop ilimizde yer alan Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sinop Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109190051

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Sinop Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop  ilinde bulunan Sinop Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü tercih kod numarası 109190051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü kontenjanı 10+0+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Sinop Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü Taban Puanı: 275,30339

Sinop Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Sinop Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü Başarı Sıralaması: 551.163

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109190051   

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 275,30339

Başarı Sıralaması: 551.163

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,17777

Başarı Sıralaması:  605.531

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 229,12176

Başarı Sıralaması :  504.415

Kontenjan 2021 :  10+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Sinop Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sinop Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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