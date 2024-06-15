2024 Sinop Üni. Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109190036

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109190036 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 244,04694

Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 879.669

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109190036

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 244,04694

Başarı Sıralaması: 879.669

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,67329

Başarı Sıralaması: 845.006

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 25

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,63299

Başarı Sıralaması: 564

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.