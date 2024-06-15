2024 Sinop Üni. Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109190036

Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sinop ilimizde yer alan Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Sinop Üni. Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109190036

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop  ilinde bulunan Sinop Üniversitesi   Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu   Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109190036 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 244,04694

Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 879.669

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109190036   

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 244,04694

Başarı Sıralaması: 879.669

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,67329

Başarı Sıralaması:  845.006

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 25

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,63299

Başarı Sıralaması:  564

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

taban-taban-puanlari.jpg

Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sinop Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Bingöl Üniversitesi Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102010252
2024 Bingöl Üniversitesi Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102010252
2024 Yozgat Bozok Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102310249
2024 Yozgat Bozok Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102310249
2024 Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107810141
2024 Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107810141
2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100310925
2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100310925
Çok Okunanlar
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108730134
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108730134
2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106010082
2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106010082
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları