2024 Sinop Üni. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109190049

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sinop Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 109190049 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü , Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Sinop Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 226,19836

Sinop Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Sinop Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1.198.061

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109190049

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 226,19836

Başarı Sıralaması: 1.198.061

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,26296

Başarı Sıralaması: 1.438.907

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 12

Sinop Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sinop Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.