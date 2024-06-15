2024 Sinop Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109190035

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sinop Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109190035 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü , Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

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Sinop Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 341,79150

Sinop Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Sinop Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 136.518

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109190035

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 341,79150

Başarı Sıralaması: 136.518

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 342,30113

Başarı Sıralaması: 135.412

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 286,13932

Başarı Sıralaması : 160.195

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,87194

Başarı Sıralaması: 107

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Sinop Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sinop Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.