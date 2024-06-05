2024 Siirt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109090064

Siirt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Siirt ilimizde yer alan Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Siirt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109090064

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Siirt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt  ilinde bulunan Siirt Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 109090064 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Siirt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Siirt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Siirt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 378,83382

Siirt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Siirt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 37.276

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109090064   

ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Siirt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 378,83382

Başarı Sıralaması: 37.276

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 383,71321

Başarı Sıralaması:  29.635

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 356,72514

Başarı Sıralaması :  25.309

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 377,21404

Başarı Sıralaması:  22.1

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Siirt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Siirt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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