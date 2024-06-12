2024 Siirt Üniversitesi Bitki KorumaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109010249

Siirt Üniversitesi Bitki KorumaBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Siirt ilimizde yer alan Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Siirt Üniversitesi Bitki KorumaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109010249

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Siirt Üniversitesi Bitki Koruma    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt  ilinde bulunan Siirt Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Bitki Koruma    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü tercih kod numarası 109010249 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Siirt Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Siirt Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma    Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bitki Koruma    Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.

Siirt Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü Taban Puanı: 256,60048

Siirt Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27

Siirt Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü Başarı Sıralaması: 558.646

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109010249   

ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Siirt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,60048

Başarı Sıralaması: 558.646

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,95811

Başarı Sıralaması:  535.572

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022: 26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  25+1

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,89963

Başarı Sıralaması:  477

Kontenjan 2020 :  25+1

Yerleşen 2020 : 26

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Siirt Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Siirt Üniversitesi Bitki Koruma    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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