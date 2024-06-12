2024 Selçuk Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108910755

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 108910755 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 150+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Veterinerlik Bölümüne 155 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 401,32978
Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 155
Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 109.015
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108910755
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 401,32978
Başarı Sıralaması: 109.015
Kontenjan 2023 – 2024 : 150+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 155
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 412,45231
Başarı Sıralaması: 92.568
Kontenjan 2022: 150+4
Yerleşen 2022: 154
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 357,86661
Başarı Sıralaması : 83.068
Kontenjan 2021 : 150+4
Yerleşen 2021 : 154
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 407,18825
Başarı Sıralaması: 92.7
Kontenjan 2020 : 155+4
Yerleşen 2020 : 159
Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.