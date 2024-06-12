2024 Selçuk Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108910755

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 108910755 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 150+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Veterinerlik Bölümüne 155 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 401,32978

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 155

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 109.015

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108910755

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 401,32978

Başarı Sıralaması: 109.015

Kontenjan 2023 – 2024 : 150+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 155

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 412,45231

Başarı Sıralaması: 92.568

Kontenjan 2022: 150+4

Yerleşen 2022: 154

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 357,86661

Başarı Sıralaması : 83.068

Kontenjan 2021 : 150+4

Yerleşen 2021 : 154

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,18825

Başarı Sıralaması: 92.7

Kontenjan 2020 : 155+4

Yerleşen 2020 : 159

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.