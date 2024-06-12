2024 Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108910719

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 108910719 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 220+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 226 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 508,43945

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Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 226

Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 13.616

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108910719

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 508,43945

Başarı Sıralaması: 13.616

Kontenjan 2023 – 2024 : 220+6+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 226

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 505,22707

Başarı Sıralaması: 14.222

Kontenjan 2022: 220+6

Yerleşen 2022: 226

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 450,58857

Başarı Sıralaması : 11.729

Kontenjan 2021 : 200+5

Yerleşen 2021 : 205

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 508,13909

Başarı Sıralaması: 10.9

Kontenjan 2020 : 200+5

Yerleşen 2020 : 205

Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.