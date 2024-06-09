2024 Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108930186

Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108930186

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Selçuk Üniversitesi Sosyoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Sosyoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü tercih kod numarası 108930186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji  Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji  Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Taban Puanı: 250,79316

Selçuk Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Selçuk Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 876.208

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108930186   

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 250,79316

Başarı Sıralaması: 876.208

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,56881

Başarı Sıralaması:  765.125

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,60011

Başarı Sıralaması:  688

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

taban-taban-puanlari.jpg

Selçuk Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Yeditepe Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206110468
2024 Yeditepe Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206110468
2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300111623
2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300111623
2024 Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102010191
2024 Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102010191
2024 İstanbul Topkapı Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205090051
2024 İstanbul Topkapı Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205090051
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710315
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710315
2024 Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204190868
2024 Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204190868
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710333
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710333
2024 Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207210358
2024 Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207210358
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı