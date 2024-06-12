2024 Selçuk Üniversitesi İstatistikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108910297

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi İstatistik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi İstatistik Bölümü tercih kod numarası 108910297 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi İstatistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi İstatistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi İstatistik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İstatistik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İstatistik Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi İstatistik Bölümü Taban Puanı: 306,55165
Selçuk Üniversitesi İstatistik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41
Selçuk Üniversitesi İstatistik Bölümü Başarı Sıralaması: 303.839
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108910297
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 306,55165
Başarı Sıralaması: 303.839
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 280,45987
Başarı Sıralaması: 362.002
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: 31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 30+1
Yerleşen 2021 : 30
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 250,89310
Başarı Sıralaması: 421
Kontenjan 2020 : 30+1
Yerleşen 2020 : 31
Selçuk Üniversitesi İstatistik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi İstatistik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.