2024 Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108910428

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 108910428 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 104 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 278,07616

Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 104

Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 589.501

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108910428

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 278,07616

Başarı Sıralaması: 589.501

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 104

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,21328

Başarı Sıralaması: 605.346

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 100+3

Yerleşen 2021 : 93

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,50187

Başarı Sıralaması: 619

Kontenjan 2020 : 100+3

Yerleşen 2020 : 103

Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.