2024 Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108911692

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 108911692 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler Bölümüne 96 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 334,96215

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 96

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 161.63

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108911692

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 334,96215

Başarı Sıralaması: 161.63

Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 96

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,27104

Başarı Sıralaması: 132.017

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: 93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 302,67961

Başarı Sıralaması : 106.161

Kontenjan 2021 : 90+3

Yerleşen 2021 : 93

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,96800

Başarı Sıralaması: 84.5

Kontenjan 2020 : 100+3

Yerleşen 2020 : 103

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.