2024 Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108910401

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 108910401 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 250+7+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 257 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 424,21107
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 257
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 16.929
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108910401
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 424,21107
Başarı Sıralaması: 16.929
Kontenjan 2023 – 2024 : 250+7+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 257
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 424,40418
Başarı Sıralaması: 22.769
Kontenjan 2022: 250+7
Yerleşen 2022: 257
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 367,47440
Başarı Sıralaması : 28.021
Kontenjan 2021 : 250+7
Yerleşen 2021 : 257
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 427,75328
Başarı Sıralaması: 13.2
Kontenjan 2020 : 260+7
Yerleşen 2020 : 267
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.