2024 Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108930211

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 108930211 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 230+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 236 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 409,49108

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Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 236

Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 32.037

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108930211

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 409,49108

Başarı Sıralaması: 32.037

Kontenjan 2023 – 2024 : 230+6+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 236

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 408,78522

Başarı Sıralaması: 43.032

Kontenjan 2022: 230+6

Yerleşen 2022: 236

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 342,61145

Başarı Sıralaması : 58.693

Kontenjan 2021 : 230+6

Yerleşen 2021 : 236

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 411,92617

Başarı Sıralaması: 23.3

Kontenjan 2020 : 240+6

Yerleşen 2020 : 246

Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.