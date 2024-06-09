2024 Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108930211

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 108930211 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 230+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 236 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 409,49108
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 236
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 32.037
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108930211
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 409,49108
Başarı Sıralaması: 32.037
Kontenjan 2023 – 2024 : 230+6+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 236
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 408,78522
Başarı Sıralaması: 43.032
Kontenjan 2022: 230+6
Yerleşen 2022: 236
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 342,61145
Başarı Sıralaması : 58.693
Kontenjan 2021 : 230+6
Yerleşen 2021 : 236
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 411,92617
Başarı Sıralaması: 23.3
Kontenjan 2020 : 240+6
Yerleşen 2020 : 246
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.