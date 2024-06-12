2024 Selçuk Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108990441

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108990441 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 305,67673

Selçuk Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Selçuk Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 306.955

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108990441

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 305,67673

Başarı Sıralaması: 306.955

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,85563

Başarı Sıralaması: 310.039

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 236,83410

Başarı Sıralaması : 343.924

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,83193

Başarı Sıralaması: 323

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Selçuk Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.