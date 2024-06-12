2024 Selçuk Üniversitesi Eczacılık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108911708

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 108911708 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczacılık Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 458,66439

Selçuk Üniversitesi Eczacılık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Selçuk Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 50.465

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108911708

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 458,66439

Başarı Sıralaması: 50.465

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 457,93665

Başarı Sıralaması: 49.731

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 400,75320

Başarı Sıralaması : 42.891

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 466,49145

Başarı Sıralaması: 40.5

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Selçuk Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.