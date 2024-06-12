2024 Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108910013

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 108910013 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 120+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 480,10337
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 123
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 32.518
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108910013
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 480,10337
Başarı Sıralaması: 32.518
Kontenjan 2023 – 2024 : 120+3+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 123
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 480,58653
Başarı Sıralaması: 31.301
Kontenjan 2022: 120+3
Yerleşen 2022: 123
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 422,45951
Başarı Sıralaması : 26.811
Kontenjan 2021 : 120+3
Yerleşen 2021 : 123
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 485,12026
Başarı Sıralaması: 25.9
Kontenjan 2020 : 120+3
Yerleşen 2020 : 123
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.