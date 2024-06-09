2024 Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108930777

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108930777 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 325,54981

Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 261.134

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108930777

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 325,54981

Başarı Sıralaması: 261.134

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,10844

Başarı Sıralaması: 280.384

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 263,26332

Başarı Sıralaması : 300.594

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,36369

Başarı Sıralaması: 216

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.