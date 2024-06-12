2024 Selçuk Üniversitesi BiyoteknolojiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108911559

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü tercih kod numarası 108911559 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyoteknoloji Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Biyoteknoloji Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanı: 285,90155
Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41
Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 386.568
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108911559
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 285,90155
Başarı Sıralaması: 386.568
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276,67063
Başarı Sıralaması: 377.649
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 222,91729
Başarı Sıralaması : 382.413
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 41
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259,69366
Başarı Sıralaması: 382
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.