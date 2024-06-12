2024 Selçuk Üniversitesi Bitki KorumaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108910967

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 108910967 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bitki Koruma Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 308,67517

Selçuk Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Selçuk Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: 296.566

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108910967

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 308,67517

Başarı Sıralaması: 296.566

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,74643

Başarı Sıralaması: 276.414

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 249,54895

Başarı Sıralaması : 293.806

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,34958

Başarı Sıralaması: 296

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Selçuk Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.