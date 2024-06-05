2024 Selçuk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108990381

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 108990381 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Arap Dili ve Edebiyatı Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 285,09022
Selçuk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64
Selçuk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 82.481
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108990381
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 285,09022
Başarı Sıralaması: 82.481
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 285,90228
Başarı Sıralaması: 68.653
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 258,35829
Başarı Sıralaması : 57.64
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,96813
Başarı Sıralaması: 46.6
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Selçuk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.