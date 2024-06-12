2024 Selçuk Üni. Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108990438

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 108990438 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 374,67713

Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 145.519

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108990438

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 374,67713

Başarı Sıralaması: 145.519

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,58291

Başarı Sıralaması: 163.001

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 301,54316

Başarı Sıralaması : 160.724

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,54574

Başarı Sıralaması: 162

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.