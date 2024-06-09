2024 Selçuk Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108911656

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108911656 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne 94 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 297,91919
Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 94
Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 427.354
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108911656
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 297,91919
Başarı Sıralaması: 427.354
Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 94
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 299,42047
Başarı Sıralaması: 413.814
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: 93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 244,14398
Başarı Sıralaması : 422.161
Kontenjan 2021 : 90+3
Yerleşen 2021 : 93
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 285,08521
Başarı Sıralaması: 360
Kontenjan 2020 : 90+3
Yerleşen 2020 : 93
Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.