2024 Selçuk Üni. Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108911514

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 108911514 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü , Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 223,38690

Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.237.543

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108911514

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 223,38690

Başarı Sıralaması: 1.237.543

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,22401

Başarı Sıralaması: 1.213.178

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210,85911

Başarı Sıralaması: 960

Kontenjan 2020 : 25+1

Yerleşen 2020 : 26

Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.