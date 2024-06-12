2024 Selçuk Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108990437

Selçuk Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Selçuk Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108990437

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Selçuk Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi   Teknoloji Fakültesi   Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 108990437 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 6+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 308,13832

Selçuk Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 7

Selçuk Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 298.379

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108990437   

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 308,13832

Başarı Sıralaması: 298.379

Kontenjan 2023 – 2024 : 6+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,70480

Başarı Sıralaması:  297.544

Kontenjan 2022:  6+1

Yerleşen 2022: 7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 248,70374

Başarı Sıralaması :  296.888

Kontenjan 2021 :  6+1

Yerleşen 2021 : 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  6+1

Yerleşen 2020 : 6

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Selçuk Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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