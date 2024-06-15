2024 Selçuk Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108930274

Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Selçuk Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108930274

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü tercih kod numarası 108930274 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümüne 73 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Taban Puanı: 259,85357

Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 73

Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Başarı Sıralaması: 705.603

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108930274   

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 259,85357

Başarı Sıralaması: 705.603

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 73

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,67573

Başarı Sıralaması:  755.42

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 230,19891

Başarı Sıralaması :  497.146

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,88399

Başarı Sıralaması:  436

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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