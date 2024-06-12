2024 Selçuk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108911232

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 108911232 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 14+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 329,83144
Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 15
Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 234.438
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108911232
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 329,83144
Başarı Sıralaması: 234.438
Kontenjan 2023 – 2024 : 14+1+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 15
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 315,99037
Başarı Sıralaması: 248.599
Kontenjan 2022: 14+1
Yerleşen 2022: 15
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 251,65968
Başarı Sıralaması : 286.208
Kontenjan 2021 : 14+1
Yerleşen 2021 : 15
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 291,48913
Başarı Sıralaması: 276
Kontenjan 2020 : 14+1
Yerleşen 2020 : 15
Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.