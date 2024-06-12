2024 Selçuk Üni. Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108911214

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 108911214 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 16+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 359,80557
Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 17
Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 170.081
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108911214
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 359,80557
Başarı Sıralaması: 170.081
Kontenjan 2023 – 2024 : 16+1+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 17
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 342,17587
Başarı Sıralaması: 190.287
Kontenjan 2022: 16+1
Yerleşen 2022: 17
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 272,24752
Başarı Sıralaması : 224.145
Kontenjan 2021 : 16+1
Yerleşen 2021 : 17
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 305,49302
Başarı Sıralaması: 241
Kontenjan 2020 : 16+1
Yerleşen 2020 : 17
Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.