2024 Selçuk Üni. Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108911153

Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Selçuk Üni. Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108911153

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi   Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu   Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 108911153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)   Bölümü , Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 297,62268

Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 336.746

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108911153   

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 297,62268

Başarı Sıralaması: 336.746

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,93212

Başarı Sıralaması:  293.736

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 258,94155

Başarı Sıralaması :  262.075

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,84547

Başarı Sıralaması:  235

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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