2024 Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207710089

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sanko Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 207710089 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 14+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 492,98740

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Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 15

Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 23.188

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207710089

ÜNİVERSİTE: Sanko Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 492,98740

Başarı Sıralaması: 23.188

Kontenjan 2023 – 2024 : 14+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 15

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 496,77874

Başarı Sıralaması: 19.642

Kontenjan 2022: 14+0

Yerleşen 2022: 14

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 437,00152

Başarı Sıralaması : 18.072

Kontenjan 2021 : 13+0

Yerleşen 2021 : 13

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 495,03678

Başarı Sıralaması: 18.9

Kontenjan 2020 : 13+0

Yerleşen 2020 : 13

Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.