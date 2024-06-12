2024 Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207710062

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 207710062 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

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Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 366,81064

Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 13

Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 158.045

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207710062

ÜNİVERSİTE: Sanko Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 366,81064

Başarı Sıralaması: 158.045

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 13

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 362,71585

Başarı Sıralaması: 154.949

Kontenjan 2022: 11+0

Yerleşen 2022: 11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 309,89779

Başarı Sıralaması : 146.33

Kontenjan 2021 : 10+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 366,81703

Başarı Sıralaması: 136

Kontenjan 2020 : 10+0

Yerleşen 2020 : 10

Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.