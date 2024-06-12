2024 Samsun Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112771083

Samsun Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Samsun Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112771083

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Samsun Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun  ilinde bulunan Samsun Üniversitesi   Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Samsun Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 112771083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Samsun Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Samsun Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Samsun Üniversitesi Mimarlık Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimarlık Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Samsun Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 329,16397

Samsun Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Samsun Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 236.176

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112771083   

ÜNİVERSİTE: Samsun Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 329,16397

Başarı Sıralaması: 236.176

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,21363

Başarı Sıralaması:  240.533

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 264,09850

Başarı Sıralaması :  246.397

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Samsun Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Samsun Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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