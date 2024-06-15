2024 Samsun Üniversitesi Coğrafya Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112771058

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Samsun Üniversitesi Coğrafya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Samsun Üniversitesi Coğrafya Bölümü tercih kod numarası 112771058 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Samsun Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Samsun Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Samsun Üniversitesi Coğrafya Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Coğrafya Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.

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Samsun Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanı: 310,45872

Samsun Üniversitesi Coğrafya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 63

Samsun Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başarı Sıralaması: 281.546

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112771058

ÜNİVERSİTE: Samsun Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 310,45872

Başarı Sıralaması: 281.546

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,83731

Başarı Sıralaması: 314.302

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 245,91554

Başarı Sıralaması : 377.923

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,30046

Başarı Sıralaması: 270

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Samsun Üniversitesi Coğrafya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Samsun Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.