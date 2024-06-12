2024 Samsun Üni. Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112771092

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Samsun Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Samsun Üniversitesi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Samsun Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 112771092 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Samsun Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Samsun Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Samsun Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) Bölümü , Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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Samsun Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 363,20229

Samsun Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Samsun Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 164.198

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112771092

ÜNİVERSİTE: Samsun Üniversitesi

FAKÜLTE: Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 363,20229

Başarı Sıralaması: 164.198

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,37247

Başarı Sıralaması: 195.805

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Samsun Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Samsun Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.