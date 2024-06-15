2024 Samsun Üni. İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112771068

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 112771068 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 292,70457

Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 402.477

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112771068

ÜNİVERSİTE: Samsun Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 292,70457

Başarı Sıralaması: 402.477

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,08653

Başarı Sıralaması: 436.344

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 239,10852

Başarı Sıralaması : 428.893

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,81305

Başarı Sıralaması: 410

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.