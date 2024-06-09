2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111890201

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 111890201 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 270,43050

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 662.092

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111890201

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı)

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 270,43050

Başarı Sıralaması: 662.092

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,51271

Başarı Sıralaması: 557.814

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 214,52039

Başarı Sıralaması : 578.685

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,40940

Başarı Sıralaması: 500

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.