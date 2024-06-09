2024 Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108830221

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108830221

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya  ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi   Siyasal Bilgiler Fakültesi   Uluslararası İlişkiler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü tercih kod numarası 108830221 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler  Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası İlişkiler  Bölümüne 83 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü Taban Puanı: 274,59605

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 83

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü Başarı Sıralaması: 621.909

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108830221   

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 274,59605

Başarı Sıralaması: 621.909

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 83

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,19983

Başarı Sıralaması:  633.653

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 45

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,37517

Başarı Sıralaması:  535

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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