2024 Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108810474

Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108810474

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Sakarya Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya  ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 108810474 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 155+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 159 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 499,99242

Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 159

Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 18.608

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108810474   

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 499,99242

Başarı Sıralaması: 18.608

Kontenjan 2023 – 2024 : 155+4+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 159

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 497,95223

Başarı Sıralaması:  18.877

Kontenjan 2022:  150+4

Yerleşen 2022: 154

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 442,73881

Başarı Sıralaması :  15.215

Kontenjan 2021 :  140+4

Yerleşen 2021 : 144

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 503,65392

Başarı Sıralaması:  13.5

Kontenjan 2020 :  150+4

Yerleşen 2020 : 154

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Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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