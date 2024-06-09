2024 Sakarya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108810068

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sakarya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Hendek) Sınıf Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 108810068 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi (Hendek) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 370,39188

Sakarya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Sakarya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 103.732

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108810068

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi (Hendek)

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 370,39188

Başarı Sıralaması: 103.732

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 369,75394

Başarı Sıralaması: 121.304

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 315,56592

Başarı Sıralaması : 110.596

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 362,85057

Başarı Sıralaması: 103

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Sakarya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.