2024 Sakarya Üniversitesi KimyaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108810156

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sakarya Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 108810156 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 312,24404
Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 36
Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 284.72
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108810156
ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Sakarya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 312,24404
Başarı Sıralaması: 284.72
Kontenjan 2023 – 2024 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 36
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 297,24235
Başarı Sıralaması: 302.179
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: 36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 241,50401
Başarı Sıralaması : 324.379
Kontenjan 2021 : 35+1
Yerleşen 2021 : 36
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 275,25583
Başarı Sıralaması: 324
Kontenjan 2020 : 35+1
Yerleşen 2020 : 36
Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.