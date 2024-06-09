2024 Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108890293

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü tercih kod numarası 108890293 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslam İktisadı ve Finans Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İslam İktisadı ve Finans Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü Taban Puanı: 243,79589
Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42
Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü Başarı Sıralaması: 962.103
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108890293
ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi
FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi
ŞEHİR: Sakarya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 243,79589
Başarı Sıralaması: 962.103
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238,88141
Başarı Sıralaması: 1.021.216
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 20
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.