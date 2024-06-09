2024 Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108810544

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108810544 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 284,34127
Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84
Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 534.227
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108810544
ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: Sakarya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 284,34127
Başarı Sıralaması: 534.227
Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 84
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 286,96907
Başarı Sıralaması: 504.304
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: 82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 227,71128
Başarı Sıralaması : 544.782
Kontenjan 2021 : 80+2
Yerleşen 2021 : 82
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,79172
Başarı Sıralaması: 464
Kontenjan 2020 : 80+2
Yerleşen 2020 : 82
Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.