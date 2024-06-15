2024 Sakarya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108890244

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sakarya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 108890244 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim ve Tasarımı Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İletişim ve Tasarımı Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 317,36946

Sakarya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72

Sakarya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 242.765

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108890244

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 317,36946

Başarı Sıralaması: 242.765

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,81191

Başarı Sıralaması: 247.962

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 267,02120

Başarı Sıralaması : 246.57

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,74516

Başarı Sıralaması: 212

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Sakarya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.