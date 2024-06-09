2024 Sakarya Üniversitesi İktisat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108830178

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sakarya Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 108830178 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi İktisat Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İktisat Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 271,89812

Sakarya Üniversitesi İktisat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Sakarya Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 647.694

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108830178

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 271,89812

Başarı Sıralaması: 647.694

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,39984

Başarı Sıralaması: 723.307

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,82275

Başarı Sıralaması: 617

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Sakarya Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.