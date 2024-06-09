2024 Sakarya Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108810774

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sakarya Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 108810774 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 240+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 246 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 412,42116

Sakarya Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 246

Sakarya Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 28.382

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108810774

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 412,42116

Başarı Sıralaması: 28.382

Kontenjan 2023 – 2024 : 240+6+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 246

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 412,80912

Başarı Sıralaması: 36.972

Kontenjan 2022: 240+6

Yerleşen 2022: 246

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 353,64680

Başarı Sıralaması : 43.291

Kontenjan 2021 : 240+6

Yerleşen 2021 : 246

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 419,70794

Başarı Sıralaması: 17.5

Kontenjan 2020 : 240+6

Yerleşen 2020 : 246

Sakarya Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.